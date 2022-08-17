九合一選舉進入倒數100天，國民黨預計今天下午提名台中市長盧秀燕，國民黨台中市黨部17日公布盧市長與黨籍議員的合照競選影片，並將在明天舉辦「台中好 台灣更好」聯合提名競選記者會，盧秀燕將與34名議員參選人大合體造勢。

今天下午國民黨中常會將正式提名台中市長盧秀燕與新北市長侯友宜競選連任。國民黨台中市黨部主委顏文正表示，2022選舉市黨部提名34名議員候選人，派系整合無礙，早在中央黨部正式提名盧秀燕市長競選連任前，藍議員早早就與盧市長合體拍攝宣傳照，並掛上看板，合作無間的默契出現在台中各個重要路口，雙贏策略顯示國民黨力拼「市長順利連任，議員席次過半」的決心。

影片中可以看到議員看板除合照外，也羅列台中重大建設，如中捷綠線通車、台中巨蛋、國際會展中心、社會住宅大幅超標，以及各項福利政策，台中市國民黨黨部指出，盧市長與議員們共同目標明確，有助盧市長順利連任，帶動國民黨議員議會過半的動力。