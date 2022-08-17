品牌廠Lenovo聯想致力縮小STEM（科學、科技、工程、數學）教育的性別差距，並與相關企業攜手注資一百萬美元，響應由美光基金會（Micron Foundation）發起、並由亞洲最大公益創投網路AVPN管理之全新STEM基金。

該資金將協助台灣、日本、新加坡、馬來西亞與印度等地18歲以下女性學生，拓展在STEM領域的學習機會，並支援創新解決方案的研發，希望幫助女性學生追尋在科技領域的夢想工作，同時以提升STEM勞動力的性別包容性為最終目標。

根據聯合國教科文組織（UNESCO）報告，至2030年，東南亞地區將有高達80％的工作需具備基本數位素養及通訊科技應用技能。

過去十年間，有越來越多人了解透過STEM教育培養出的技能，是推動眾多產業實現創新、創意與生產力不可或缺的原動力之一。不過，雖在STEM產業的工作機會現已大幅提升，但從事或攻讀STEM相關學科的女性學生比例仍低，這也導致女性在該領域的就業率偏低。當性別差距在早期兒童或中學教育階段出現，女性參與STEM高等教育的比例也會降低，最終造成STEM勞動力市場的性別失衡。

Lenovo基金會首席多元化執行長暨總裁Calvin Crosslin表示，數位落差在後疫情時代更加顯著，女性則是備受影響的族群之一。Lenovo為此亦積極與AVPN合作，推廣數位包容（digital inclusion）理念，讓屬於弱勢族群的女性與女孩自由地去接觸STEM教育，並提供必要的數位技能與知識，幫助她們在未來的勞動環境中嶄露頭角。Lenovo堅信，賦予女性教育自主權才能改善生活品質。

Lenovo也透過全球公益合作計畫，全力協助弱勢社群與多元群體獲得STEM教育機會，以提升自我能力。另一方面，Lenovo也制定公益目標，希望在2025年前將影響力擴及1500萬人，並改變100萬名民眾的生活。

AVPN性別平台部門主管Patrica Mathias指出，AVPN期能為亞洲各地的女性與女孩打造更平等的世界，而透過這筆STEM基金，勢必能有效實踐這個遠大目標。不過即便目前有越來越多資金投入，幫助縮小亞洲永續發展目標（SDG）中的性別差距，但亞洲地區蘊含多元而複雜的文化，需透過積極號召更多企業加入這波行列，發揮影響力，提供資金、技術支援以及政策建議，才能真正達到系統性的改革。