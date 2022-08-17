高雄醫學大學附設中和紀念醫院今（17日）上午發生槍擊案，一名前往高醫耳鼻喉科看診的王姓男子，遭闖入候診區的朱姓槍手朝頸部開槍，急救後宣告不治，槍手則趁亂逃逸後搭計程車逃往台南。警方調查王男曾涉及人頭支票詐欺，雙方有債務糾紛，專案小組在下午一時許已經在台南逮捕朱男，同時起出十餘發子彈，目前正帶回偵辦。

據了解，高雄醫學大學附設中和紀念醫院耳鼻喉科診間17日上午發生槍擊事件，一名年約50多歲的男子遭到另一名男子近距離開了2槍，頭部、胸部中彈，傷者目前仍在急救中，槍手犯案後逃逸。

警方初步掌握，槍手身高約170公分，頭上戴著一頂鴨舌帽，身穿白色上衣與黑色牛仔褲，警方將全力追捕槍手歸案，並進一步釐清案情。

有目擊者表示，當時候診區滿滿都是患者，大多數人都邊等候邊滑手機，這名遭開槍射擊年約50多歲的王姓男子當時就坐在第一排，被近距離被開槍後，他整個人癱在椅子上，頸部中彈。

現場人員一開始以為是類似滅火器掉落的聲音，渾然不知是槍聲，直到發現是有人開槍後，大家全傻住，有人驚魂未定，場面一度混亂，王男也立刻被送到急診室急救最後仍不治。

嫌犯開槍後，就搭乘計程車逃逸，警方於下午約13時許，在台南逮到槍手，初步了解，雙方疑似有金錢上的糾紛，但光天化日之下，大膽犯嫌竟闖入醫院開槍，到底真正的殺機為何，警方要再釐清。