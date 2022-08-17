根據週二（8月16日）德國軍事文件顯示，德國軍隊15日在馬利北部的加奧機場（Gao）發現了幾十名可能是俄羅斯安全部隊，就在最後一名法國士兵結束行動並離開加奧沙漠作戰基地（PfOD）那一天。

據路透社17日報導，這個西非國家正在深化與俄羅斯之間的關係，自去年底以來，克里姆林宮支持的俄羅斯傭兵組織瓦格那集團（Wagner Group）戰士，一直在支援馬利軍隊打擊伊斯蘭叛亂份子，大撒哈拉伊斯蘭國（Islamic State in Greater Sahara, ISGS）。

柏林當局派兵參與聯合國馬利多層面綜合穩定特派團(MINUSMA)，在德國已經引起了一段時間的爭議，上週馬利政府再次扣留飛行許可後，德國暫停了在馬利實施的軍事偵察任務，目前約有1000名士兵主要部署在加奧。

#Mali - 🇩🇪 Joint Forces Operations Command: 🇩🇪 & 🇬🇧 forces spotted "20 to 30 persons in military uniforms" on the #Gao airport grounds on Monday. They were "almost certainly" members of „🇷🇺 security forces“ the report says. JFOC assumes the 🇷🇺 forces operate a L-39 out of Gao. https://t.co/tydDCwo41d pic.twitter.com/i4y9IhYrvL — Fabian (@fabsenbln) August 16, 2022

路透社在一份德國和英國聯合軍事行動司令部看到一份檔案顯示15日，德、英聯合國部隊在加奧機場觀察到了兩架飛機，一架巴西航空工業公司研製EMB-314「超級大嘴鳥」(Super Tucano)螺旋槳飛機和一架L-39信天翁噴射機。

這封信是寫給德國國會和外國委員會的，後經由德國明鏡周刊首次報導，俄羅斯上週才將L-39地面攻擊機移交給馬利部隊。

🇲🇱 🇷🇺 The authorities of Mali during the official ceremony received several military aircraft and helicopters from Russia: L-39 and Su-25 fighters, as well as combat helicopters of the Mi-24P and Mi-8 types, tactical transport aircraft CASA C-295 were transferred. pic.twitter.com/L7GaZ4Syhn — marina alikantes (@Marianna9110) August 9, 2022

「兩個小時後......，看到20至30名身著不屬於馬利軍裝的人從馬利運輸機上卸下裝置。」

德軍和英軍表示幾乎肯定這些人是俄羅斯安全部隊的成員。信中說：「必須假設L-39是由俄羅斯軍隊操作，因為馬利軍隊（還）不會飛L-39，根據該檔案，目前還不清楚俄羅斯軍隊會在加奧具體做些什麼，不過到目前為止，德軍的業務沒有受到影響。

Mali is building what is perhaps the largest airforce in francophone West Africa at the moment. In the last two years Mali have commissioned a range of new aircraft into service, including Su-25 ground attack aircraft, Mi-35 helicopter gunship, L-39 light attack aircraft.. pic.twitter.com/8o0HIJuRAm — Defense News Nigeria (@DefenseNigeria) August 14, 2022

軍方在檔案中表示：「隨著俄羅斯軍隊的部署和俄羅斯在加奧機場提供高價值設備（地面攻擊機），馬利部隊在俄羅斯的支援下將繼續向東北部擴大其行動區。」馬利正在努力阻止2012年起義後紮根的伊斯蘭叛亂，此後蔓延到鄰國，在西非薩赫爾（Sahel）地區造成數千人死亡，數百萬人流离失所。

法國在2月宣佈，在馬裡與叛亂分子作戰近十年後，它將撤出馬裡的軍隊，並於15日正式離開馬利。