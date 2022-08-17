移民署台中市第二服務站，今天舉辦「新二代小小移民官體驗營」，增進每個小種子到家庭對移民署的瞭解。(移民署台中市第二服務站提供)

移民署台中市第二服務站，今天舉辦「新二代小小移民官體驗營」，增進每個小種子到家庭對移民署的瞭解。(移民署台中市第二服務站提供)

移民署台中市第二服務站，今天舉辦「新二代小小移民官體驗營」，增進每個小種子到家庭對移民署的瞭解。(移民署台中市第二服務站提供)

國人遭詐騙到柬埔寨頻傳 母赴移民署查兒已出境當場淚崩

近來國人遭詐騙至柬埔寨，人口販運問題嚴重！移民署台中市第二服務站發現，近期許多父母到站內查詢孩子是否出境？一名40多歲母親日前到站洽公，查詢已失聯兩天的20歲兒子是否出境？婦人聽到移民官回覆已出境，淚水瞬間在眼眶打轉，呆在座位上不發一語。

移民署台中市第二服務站今天與台中市親子閱讀協會於服務站共同舉辦新二代小小移民官體驗營，增進兒童對國境人流安全管理及移民官工作瞭解。近來國際詐騙橫行，服務站來自金門大學與實踐大學實習生鈞緯及芷頎指導大家製作護照，並告訴大家護照千萬別交給任何人，保障自己的權益與人身安全。

曾於國境服務的李科員為大家介紹移民署業務及國境查驗工作，藉由護照查驗、人別確認及製作專屬護照的學習，觀察自己與同伴們之間的相似與相異之處，現場驚呼聲連連。「珉珉」和「小芹」害羞地說：我們看起來都好像喔！比對真不容易！還有指紋按捺體驗，小小移民官們個個都架勢十足。

面對國人遭詐騙至柬埔寨問題嚴重，實習生鈞緯及芷頎提醒小小移民官，在國外護照就是我們的身分證，千萬不可以隨便交給別人！大家聽了都認真地點頭，翎翎與弟弟小霆還說，回家要告訴家人和鄰居注意國際詐騙，出國工作前先停、看、聽，到國外更要保管好自己的護照，不要讓壞人有機可乘。

站主任周佑仁表示，透過學生暑期活動的舉辦，體驗移民官的日常，增進每個小種子到家庭甚至社會大眾對移民署的瞭解，是種良性的循環。近來國際詐騙人口販運猖獗，更呼籲大家不可相信「降落的好運」，有任何問題務必與駐外館聯絡，保護自己更不要讓家人擔心。