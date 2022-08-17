台灣好行觀霧線發車了，以後去觀霧雪霸都不用己開車了。（新竹縣府提供／邱立雅竹縣傳真）

雪霸與觀霧是熱門的遊憩景點之一，民眾造訪觀霧過去只能自行開車或包車前往，相當不便，新竹縣府為讓民眾有更便利的選擇，推出台灣好行觀光8號觀霧線，每日往返共4個班次，預計在30日正式通車，目前預約系統已建置完成，邀請喜愛山林的朋友線上預約。

雪霸國家公園是新竹縣熱門的登山景點之一，遼闊景緻可遠眺大霸尖山到雪山的聖稜線。縣長楊文科說，疫情爆發後，民眾更加喜愛往返山區自然景點，但往往只能包車或自行開車，縣府希望透過推出觀霧線巴士，讓旅客輕鬆遊雪霸，賞美景。

經多方評估，縣府認為確實有增闢公車路線必要性，因此自2020年就向交通部觀光局申請台灣好行路線補助，終於在去年獲核定，委託新竹區監理所以公路客運方式發包，無奈歷經流標兩次才延宕至今。今年初縣府決定自行上網公告，改以市區客運模式營運，順利由金牌客運負責營運。

觀霧線以中型巴士運行載客接駁，乘客數20人，原則採行預約搭乘，規畫每日往返共4班次，往程分別為7時、13時，返程發車時間則為10時、16時。交通旅遊處長游志祥說明，路線串連高鐵新竹站、台鐵竹東站，沿途經過軟橋彩繪村、五峰清泉、雲山民宿、雪霸休閒農場、觀霧遊客中心及觀霧山莊等8站，單趟行車時間約150分鐘，單程票價新台幣300元。

交通旅遊處說，因觀霧線每日班次及座位皆有限額，且為積極推動綠色低碳旅遊，呼籲欲搭乘台灣好行觀霧線上山遊玩的旅客，可加入台灣好行觀霧線LINE官方帳號@453fclwu、撥打預約專線0911-363-360。更多詳細資訊請洽竹縣好好玩FB粉絲專頁或台灣好行旅遊服務網。