搶都會度假旅宿商機，台北中山九昱希爾頓逸林酒店攜手知名娛樂餐飲品牌CE' LA VI Taipei推出「逸享人生 CE' LA VI」聯名住房專案，雙人入住房價最低5,688元、含稅與服務費，自8月22日起至11月15日止期間入住，每房每晚可獲得「逸享人生 CE' LA VI」2,000元餐飲禮券一張，憑券可於每週二至五午間餐期至CE' LA VI Taipei折抵餐飲消費，無須低消即可使用。一次體驗溫馨舒適與時尚餐飲，感受台北東西區不同的魅力。

CE' LA VI為世界最大跨國精品集團LVMH 旗下L Catterton Asia旗下娛樂餐飲品牌，目前在台北、東京、杜拜與新加坡共有四個據點。2019年，L Catterton Asia與國內專注高端夜間娛樂與餐酒文化之「theLOOP」管理顧問集團合作成立CE' LA VI Taipei，除了以其位於時尚中心信義區微風南山48樓，視野遼闊的高空景觀餐酒館，以及熱鬧非凡的日／夜間派對聞名之外，加上緊鄰台北101的地理優勢，開幕至今深受台灣與全球許多消費者青睞。

CE' LA VI Taipei目前是全台最高高空餐酒館，致力於將法式品味與亞洲文化結合，激盪出專屬於CE' LA VI的餐飲生活風格，以在地食材呈現異國情調的風味餐點，展現獨特的亞洲風味。在世界知名大型娛樂場所與音樂季才可見的最高規格音響系統 Funktion-One的音樂環繞下，搭配面對台北101且可俯瞰台北市景的至高點優勢，感受獨特48樓高空景致的用餐氛圍。