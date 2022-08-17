近來頻傳名人有腦動脈瘤引發大眾對此病的關注，醫師表示，腦動脈瘤不易發現，原因迄今不明，但腦動脈瘤一旦破裂，有三分之一的患者會當場死亡，是腦中的不定時炸彈，患者平常有頭痛困擾，但痛感明顯不同於一般偏頭痛，民眾可留意若有突如其來的爆炸性頭痛，應儘速就醫檢查。

近來55歲藝人詹雅雯、31歲議員蔡耀頡都因有腦動脈瘤，引發外界對此高致死率疾病的關注，其中，蔡耀頡曾表示，長期有頭痛困擾，但只吃止痛藥緩解、未徹底改善，之後進行核磁共振造影等檢查，才知腦部有動脈瘤。

林口長庚醫院腦神經外科醫師顏君霖在《健康2.0》表示，許多有腦動脈瘤的病患不易察覺有此問題，若出現不適症狀，常是瘤已壓迫到腦部、導致頭痛。中醫師郭大維也表示，曾遇一男大生平常吃藥止頭痛，一次動脈瘤破裂昏迷後，再也沒醒來。

許多人也常有偏頭痛的困擾，即單側痛或雙側痛，顏君霖說明兩者的差異。他說，偏頭痛的痛感是慢慢上升、維持一段時間後再慢慢下降，因前兆明顯，患者多可預知將頭痛；「腦動脈瘤引發的頭痛則是爆炸性頭痛，疼痛感快速升高，疼痛時間短，僅持續數分鐘至數小時不等，之後疼痛感慢慢減緩。」

動脈瘤與偏頭痛的差異。( 圖/取自《健康2.0》)

顏君霖表示，腦動脈瘤若達一定程度，會造成患者劇烈頭痛，若破裂出血則相當危險，約三分之一者會當場死亡、三分之一會癱瘓，僅三分之一能安然度過。他並表示，腦動脈瘤若破裂出血，除疼痛感加劇，患者還會脖子僵硬、視力模糊、眼瞼下垂，甚至手腳無力、意識障礙。

至於如何防範，新光醫院心臟內科醫師陳冠任表示，因動脈瘤原因至今未明，目前認為體質有關，但民眾仍可透過控制好血壓、戒菸，以及定期健檢，來降低動脈瘤產生與破裂的危險。