台北市政府於今率先推動2022台北市教育博覽會，為827城市博覽會暖身，展區主要展示8年的教育成績，並採線上及實體混成方式辦理，台北市長柯文哲致詞表示，光是教育局一個局，就拿了台北市所有局處三分之一的獎項，會展望未來繼續前進，例如下個月開學時，第一所網路實驗中學要上線。

柯文哲表示，首先感謝立委高嘉瑜協助向中央申請補助，並表示台北教育博覽會是展示這幾年教育成績，不過現在還要繼續前進，更重要的是如何在現有基礎繼續前進。雙語教育在下個月開學時會達到78校，但台北市有236所學校，所以師資教材要繼續培養；而國際教育方面特別在高中生課程，只要多上課就可以同時拿到臺灣跟國外文憑，對升大學時很有助益，國中以下也要加強培養國際觀。

柯文哲也說，光教育局就拿了台北市所有局處三分之一的獎項，在國外獎項像是英國經濟學人，也連續八年在台北市教育評分項目都評為滿分。同時2019年到2022年，更是榮獲IDC 亞太區智慧城市大獎（SCAPA）教育類首獎(第一名)。

柯文哲談到，自己上任時，台北市還沒有公立實驗學校，但現在已經有包括小學6間、國中3間、完全實驗中學1間，以及新上線的網路實驗高中等11間。教育博覽會目的最重要的是往前進，希望大家給予建議參考，目標不是台灣第一而已，現階段已經接近亞洲第一，希望繼續努力成為世界第一。

2022台北市教育博覽會今於南港展覽館2館1樓盛大開幕，將透過「全人及素養導向教育」、「技職教育」、「創新及實驗教育」、「國際及雙語教育」及「資訊及智慧教育」等五大主軸，展現近年來教育重大成果。

此外，在活動現場主舞台區每日推出各式藝能表演及論壇分享，也有集章抽獎活動，贈品總價值超過100萬，包含Switch、筆記型電腦、iPAD、智慧型手錶、攝影機、實物投影機、USB隨身碟及各式學習用品，民眾可於博覽會網站瀏覽參加。