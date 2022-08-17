移民署基隆市服務站舉辦模擬投票，並向新住民宣導反賄選。（移民署基市服務站提供／張志康基隆傳真）

移民署北區事務大隊基隆市服務站17日在基隆市中正區港通里，舉行模擬投票，並由基隆地檢署及基隆市政府政風處協助，針對新住民、新二代及眷屬進行反賄選宣導。

移民署基市服務站表示，根據內政部移民署統計資料，截至2022年1月底，國內新住民人數已超過57萬人，若再加上新二代子女人數，已突破一百萬人，偃然形成一股新興的新力量，對選情產生相當穩定的影響力。

移民署為讓新住民對於我國選舉制度、投票及圈選方式的瞭解，以提升參與公共事務的意願及深化民主知能，於17日上午在港通里里民活動中心，結合基隆市選舉委員會，現場布置圈票處遮屏、票匭等投票所物品，並由該會林陳儒組長率隊說明選舉及投票方式、投票流程及圈選方式，接著讓新住民朋友進行模擬投票演練，包括查驗身分證、領票、圈票及將選票投入投票匭。

剛年滿十八歲的新住民二代煊任表示：「今天來參加移民署多元文化活動很有趣，老師教大家製作祈福寶蓮燈，另外經過基隆選委會等單位的解說，且親身體驗排隊領選舉票投入票箱的投票流程，對於首投族的我不驚慌，更清楚流程。我決定年底選舉一定要去投下神聖一票，善盡我公民的責任。」

基隆市服務站毛兆莉主任表示，移民署與相關單位的一系列反賄選宣導，期待讓新住民明瞭臺灣民主選舉過程，同時能清楚認識賄選的形態，避免觸法，提升新住民及子女對臺灣多元民主的理解和認同，共同維護純淨、公平的選舉環境。