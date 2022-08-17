奶泡貓沖泡禮盒，包含黑糖牛奶、抹茶牛奶、紅茶牛奶可選擇，一盒五入200元。（卡特島創意提供）

咖波不只延伸周邊、貼圖，也自創咖啡廳，Q萌奶泡貓做吉祥物十分吸睛。（卡特島創意提供）

可愛插畫不只能成為通訊軟體貼圖，也能延伸至各種周邊商品，知名插畫家亞拉創造的「貓貓蟲咖波」，自論壇發跡，又成為漫畫和貼圖，不久也開設快閃店和咖啡廳，如今還開創拌麵品牌，以萌Q獵奇等形象陪伴大家。

貓貓蟲咖波最好的朋友狗狗，因暖男形象被粉絲稱為「萬能狗狗」，今年暑假也順勢開張「狗狗製麵所」，首發推出完美比例狗狗拌麵—椒麻小雞汁口味，加入朝天椒、大紅袍花椒、雞汁、青花椒等香料，波浪麵體包覆醬汁，幸福的黃金比例，多層次的香麻口感，讓人垂涎三尺，七月預購一推出中秋禮盒組就銷售一空，人氣相當高。 麵體採6mm的波浪麵體，寬扁的波浪麵兩側較薄、可以吸附醬汁；中間渾厚的麵體使麵條入口能維持Q彈口感、容易烹煮也不易斷裂，搭配不馬虎調味，一入口飽富香氣、喉頭帶著香氣尾韻。為了搭配狗狗拌麵的好味道，狗狗製麵所同步推出經典禮盒組，內含750 ml大容量的拉麵碗及湯匙，拉麵碗的碗緣有朝天椒、大紅袍花椒、青花椒的貓蟲們還有小雞圍繞、在享用的同時有可愛的醬汁貓蟲相伴；在碗底還有狗狗製麵所的專屬logo，大快朵頤的同時還可以用視覺品味可愛的餐具。

不僅網路販售，為了滿足粉絲的願望，狗狗製麵所暖心麵攤將在奶泡貓咖啡完整實體呈現，期間限定限量內用推出，每日限時限量推出，內用還可以有狗狗製麵所限定貼紙。

此外為了照顧不喝咖啡的粉絲，奶泡貓咖啡也貼心推出奶泡貓沖泡茶禮盒系列，特別嚴選台灣原葉研磨茶粉搭配紐西蘭奶粉、製成奶泡貓咖啡店內熱賣的三款茶牛奶飲品：抹茶牛奶、紅茶牛奶及黑糖牛奶沖泡書型禮盒系列。延續先前的濾掛式咖啡書型禮盒造型，既能蒐藏也適合送禮。