艾成經營的「艾叻沙」目前僅剩慶城店。（池宗玲攝）

艾成今（17日）上午10時傳出在蘆洲捷運站共構大樓墜樓，當場死亡，享年40歲。以歌唱節目《超級偶像》出道的他在2017年跨足餐飲業，投資200萬開設「艾叻沙」餐飲事業，全盛時期共有4間店面，不料近2年受到疫情影響，目前僅剩艾叻沙慶城店及竹東車站的艾記海南雞飯。艾成傳出逝世的消息後，記者今下午2點前往慶城店，發現店員已將艾成看板收起，店員面對詢問皆不願回應，僅低調表示該店將繼續營業。

艾成4月中在「艾叻沙」臉書開直播，忍痛宣布經營5年的艾叻沙西門町創始店預計在4月30日結束營業，當時他向本報表示結束西門町是因為扛不住300萬的虧損，「從疫情第一波開始，我們幾乎每年都虧損100萬，到現在已經負債300多萬了。」

他當時說西門町創始店每月店租超過20萬，加上人事、原料等支出，每月營收必須70萬元才有機會打平，他無奈地說：「真的撐不住了，第一波的時候我們想說要賣便當，現在真的沒辦法撐，所以我們股東討論決定先收店。」

他坦言早在2020年疫情爆發時，就考慮過要收店，「我們真的不捨得，覺得疫情一定會好轉，但沒想到真的撐不住了。」艾成苦笑說：「現在實體店面真的不知道該怎麼做...老實說，店裡的業績不只少9成，幾乎完全完蛋的業績，真的不能再等，只能收掉西門店。」

艾成表示竹東車站也有受到疫情波及，但仍維持打平的狀況，至於慶城街1號店，艾成則表示無論如何都會堅守，並慢慢將品牌轉型，推出料理包在賣場、線上販售，希望能讓更多人品嚐到南洋美食。