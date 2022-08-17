美國聯邦眾議員麗茲‧錢尼今天在共和黨黨內初選敗給川普力挺的參選人哈吉曼。她在承認敗選時矢言，她會在權力範圍內竭盡所能，防止前總統川普返回白宮。

川普支持者去年1月6日攻擊國會後，向來猛烈批評川普的麗茲‧錢尼（Liz Cheney）在國會調查委員會中擔任要角。路透社報導，她在黨內初選敗給哈吉曼（Harriet Hageman），代表川普在剷除支持彈劾他的共和黨人上取得重大勝利。

麗茲‧錢尼承認敗選時說，她不願為了贏得初選，而「支持總統川普對2020年選舉捏造的謊言」。

她向一群支持者說，「要是必須容許正在破壞我國民主制度與攻擊我國根基的行為才能贏得初選，這是我沒有辦法、也不會踏上的道路」。

法新社報導，麗茲‧錢尼說：「我從1月6日起就說，我會不惜一切代價，確保川普不再靠近橢圓形辦公室，我說到做到。」

阿拉斯加州聯邦參議員穆考斯基（Lisa Murkowski）在川普彈劾案中也投下贊成票，她今天面臨另一名川普欽點參選人的挑戰，目前初選投票尚未結束。

根據艾迪生媒體研究機構（Edison Research），在預計已開出的37%選票中，哈吉曼以59%的得票率取得領先，麗茲‧錢尼以36%的得票率居次。

懷俄明州與阿拉斯加州都是共和黨鐵票倉，無論初選結果如何，對於總統拜登領導的民主黨是否會喪失國會些微多數席次都不太可能產生影響。共和黨人預料將能重掌眾議院，且有機會把持參議院。

然而，麗茲‧錢尼在黨內初選落敗，是川普對共和黨仍有影響力的最新跡象。川普已暗示2024年將參選總統。有10名眾院共和人黨因為在2021年支持彈劾他而被盯上，而川普把終結麗茲‧錢尼的國會生涯視為首要目標。

麗茲‧錢尼是前共和黨籍副總統錢尼（Dick Cheney）的長女。她說，川普對民主構成威脅。她利用她調查1月6日國會襲擊案的國會委員會職位，讓民眾關注川普在國會暴動案的行為，以及他不實聲稱贏得2020年選舉的說法。

在眾議院，麗茲‧錢尼對川普遭控煽動暴動案的罪名投下贊成票；在參議院，穆考斯基投票認為川普有罪，川普最終獲判無罪。