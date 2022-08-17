男星艾成今天稍早(8/17)傳出死訊，自蘆洲捷運站共構大樓墜樓當場身亡，享年40歲，消息曝光後震驚外界。艾成參加人氣選秀節目《超級偶像》進而出道，從馬來西亞來台灣發展20年，家人始終支持，但也構成壓力，艾成曾吐露遺憾：「一直覺得沒有好好地回家陪爸媽或養他們」，並鬆口最大的壓力來源，其實也是家人無怨無悔的支持，「因為當不成功的時候，會覺得很不是人那種感覺」。

艾成曾在《單身行不行》節目中，回想來台發展20年的心路歷程，透露當初來台發展，因為唱片公司合約還沒談好，自己又不想就這樣回家鄉馬來西亞，因此一度在西門町流浪3個月，他吐露在此之前，已經花了10年時間參加上百場歌唱比賽，好不容易來到台灣，「所以在西門町當乞丐我也不想回去！」。

關於事業與專長，艾成表示自己真的只會唱歌，爸爸曾經關心詢問，如果有天唱歌沒成功的話，有想過要怎麼辦嗎？艾成坦言除了唱歌，還真沒想過有第二條路，因此當時完全沒辦法回答爸爸的問題，坦言兩難且掙扎，也成了深藏心裡的壓力。

艾成表示，當演藝事業發展得較為穩定後，他決定嘗試餐飲業，又是另一個考驗，坦言創業的前10個月，每天打開收銀機看到幾百塊、幾千塊，可西門町的房租一個月就要20萬，艾成表示為此賣房投資，也沒回頭路，「一直虧又不甘心收」，而這兩年因疫情影響，對生意造成嚴重衝擊，艾成的餐廳如今都收掉只剩一家，還負債500萬，王瞳也坦言他看到數字，血壓都飆高。