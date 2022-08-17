摺疊智慧型手機展現飛躍成長，三星坐擁逾七成市佔，穩居銷售龍頭。繼去年Z Flip3甫上市，即蟬聯4個月台灣智慧型手機市場最熱賣Android旗艦手機，台灣三星電子今日宣布Galaxy Z Fold4｜Z Flip4正式上市，將以精湛工藝、創新技術、吸睛設計及頂尖效能，再次樹立智慧型手機體驗新標竿，估銷售量較前代再增2成。

台灣三星電子總經理鄭泳煥表示，三星持續創新，不僅侷限於技術層面，更致力為人們打造讓日常更豐富、多樣化的裝置。摺疊智慧型手機市場在過去三年快速崛起，而三星正引領此趨勢。

鄭泳煥表示，Galaxy Z Fold3｜Z Flip3在台銷售量加總已較前代同期成長近20倍。今年Galaxy Z Fold4｜Z Flip4將讓消費者體驗嶄新的摺疊應用，使其成為終極生產力工具、展現個人風格的最佳利器。盼為下半年手機市場挹注換機動能，銷售量較前代成長至少兩成。

Galaxy Z Fold4｜Z Flip4搭載新一代高通Snapdragon 8＋ Gen1晶片，展現極致效能，釋放摺疊潛力。兩款裝置均通過IPX8防水等級認證，並採用Galaxy智慧型手機中最強韌的Armor鋁合金材質及堅固的康寧大猩猩玻璃Gorilla® Glass Victus® Plus，兼具耐刮與抗摔，使用加倍安心。Galaxy Z旗艦摺疊系列亦體現三星行動通訊永續發展願景「Galaxy for the Planet」，以回收海洋廢塑料作為手機材質，積極響應地球永續。

Galaxy Z Fold4搭載6.2吋封面螢幕和7.6吋內頁螢幕，展開後儼然一台小型平板，搭配再升級的極窄邊框、螢幕下鏡頭2.0與120Hz畫面更新頻率，打造流暢無比的沉浸式視覺體驗，工作、娛樂都享受。

結合「多重視窗」功能，一次至多可開啟三個分割視窗，充分展現Galaxy Z Fold4大螢幕的優勢；用戶可利用新增的「雙指手勢」，從螢幕左、右、上側滑動，直覺、快速地開啟此功能，一邊看熱門串流影集、搜尋網頁查找演員資料，還可與朋友聊天討論劇情，一氣呵成毫不費力。針對手機攝、錄影需求，相機規格亦強勢提升，Galaxy Z Fold4主鏡頭搭載12MP超廣角鏡頭、50MP廣角鏡頭與10MP遠距鏡頭，支援3倍光學變焦、最高30倍超高倍變焦，捕捉遠方美景盡在眼前。

不論以何種角度，Galaxy Z Fold4皆能以獨特設計創造前所未有的體驗。機身於摺疊狀態時，借助Flex 模式，用戶能在上方螢幕觀看影片，並透過下方螢幕拖曳調整亮度、音量等數值；新增「觸控板模式」，可以游標操作上方螢幕進行點擊等動作，摺疊狀態操作更得心應手。於螢幕下方的常駐工具列，可自由釘選常用應用程式，無須返回首頁，便能快速切換應用程式，打造媲美筆電的使用體驗。

S Pen更是協助消費者筆記、揮灑創意，大幅提升生產力的強悍工具，新增「文字擷取」功能，透過AI自動分析擷取圖像文字內容、啟動相關應用程式，如：AI偵測用戶正在擷取電話資訊時，將自動建議開啟撥號介面；抑或是AI偵測用戶正在擷取地址資訊時，將自動開啟地圖應用程式，應用更多元便利。