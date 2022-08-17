藝術總監大提琴家張正傑率領的弦外之音室內樂集，包括小提琴教父蘇顯達、新生代好手許淑婷、國家交響樂團中提琴首席黃瑞儀一起演出，共同打造最具特色的年度音樂饗宴。（金管處提供）

8月19日（星期五）14時起開始售票，售票截止日期為10月7日(星期五)17時，民眾可至「OPENTIX兩廳院文化生活」售票系統報名。（金管處提供）

邁入第14年的「2022年金門坑道音樂節」8／19下午2時起開放網路報名，預定於10月15至16日舉辦6場次，邀請京劇大師朱陸豪、次女高音翁若珮、琵琶演奏家陳昱蓉，結合藝術總監大提琴家張正傑率領的弦外之音室內樂集，包括小提琴教父蘇顯達、新生代好手許淑婷、國家交響樂團中提琴首席黃瑞儀一起演出，共同打造最具特色的年度音樂饗宴。

第一天的節目安排京劇大師朱陸豪演唱京劇《霸王別姬》中的《垓下歌》，以傳統戲曲的唱腔悲憤地唱出西楚霸王項羽縱使「力拔山兮氣蓋世」，仍失敗的無奈與悲痛。在特別編曲的弦樂四重奏伴奏下，一反京劇鑼鼓場的伴奏方式，而是以弦樂刻畫項羽的內心世界，精彩可期。

第二天的節目則由琵琶演奏家陳昱蓉演出琵琶名曲《十面埋伏》，以琵琶奏出強而有力的戰鼓、軍號、馬蹄聲等等，也可以聽到矛盾碰撞、刀戈相擊的聲音。全曲高潮迭起，精彩萬分，藉由中西合璧的樂聲，創造全新風味的演出。

金門國家公園管理處說明，這項在翟山坑道登場的音樂盛會，基於維護聽眾安全與表演品質，每場次限200人，採售票入場，8月19日（星期五）14時起開始售票，售票截止日期為10月7日(星期五)17時，民眾可至「OPENTIX兩廳院文化生活」售票系統報名。年滿7歲以上之民眾皆可參與，7歲至12歲者需有成人陪同，另因進場時需經過較多階梯，年長者或行動不便者，需考量行走安全無虞。

今年規畫舉辦6場次，10月15日及16日各有3場次，第一場次為上午10時至10時40分；第二場為上午11時30分至12時10分；第三場為14時至14時40分。相關資訊可至金門國家公園管理處網站或臉書粉絲專頁查詢。