男星艾成今（17日）早上10時許傳出墜樓意外，當場已無生命跡象，享年40歲，妻子王瞳當時正在宜蘭拍戲，得知消息後立即趕回台北，處理丈夫後事。其實，王瞳在今年初才期許自己能懷虎寶寶，夫妻積極做人，不過當艾成頻被催生時，寵妻的他霸氣說：「不排斥就兩個人過日子」，一切就看緣分和上天安排。

王瞳與艾成在2020年終結愛情10年長跑、幸福登記結婚，小倆口「做人進度」屢引發外界關注，王瞳、艾成對生子一事抱著順其自然的態度，加上王瞳長年拍戲，作息不正常，導致生理時鐘大亂、內分泌失調，因此，王瞳若有意要「做人」，可能要花一番功夫做準備。

屬虎的王瞳，在今年初則期許自己能成功懷虎寶寶，夫妻積極做人，不過艾成仍不時被催生，他也霸氣說：「不排斥就兩個人過日子」，並強調房事正常，一切就看緣分和上天安排，相當寵妻。

未料，艾成今上午發生墜樓意外，當場已無生命跡象，原本在宜蘭拍戲的王瞳，第一時間就趕回台北，艾成所屬經紀公司鳳凰藝能不捨說：「艾成就像我們的家人，大家都無法接受這個事實」，表示目前會先處理艾成後事，也誠懇請各界給王瞳空間。

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