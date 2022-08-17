林佳龍指不簽「做滿聲明書」心裡有鬼 侯友宜這樣說

新北市長侯友宜今將接受國民黨提名爭取連任，侯今中午接受震傳媒《新聞不芹菜》主持人黃光芹專訪，黃四問會不會選總統、會不會變韓國瑜2.0被動選總統等提問，侯都沒有鬆口，只強調現在就是把第三屆做好，永遠記得把握當下，留給外界許多想像空間。

黃光芹表示，當初問了韓國瑜選總統話題，她還有陰影，但她還是要問，第二任就是重新與市民簽約，希望侯友宜能夠在節目講清楚，連任後是否會做滿四年。

不過侯友宜強調，從第一份工作到現在，只要努力把事情做好，就可以看到明天，反之亦然，他這一生中任職過15個職位，當刑警時，每天都在槍林彈雨之下，都是把握當下，他只有一個想法，就是為國家人民做事，不忘初衷。

對於黃光芹再問，是要做滿了4年，才會知道結果好不好？侯說，自己身為新北市的第三屆市長，不要先跑到第四屆去，今天就算宣布參選，腳步也不會那麼快，因為宣布只是個過程，還是會按照自己的腳步把市政做好。

黃光芹不放棄，再問有可能循韓國瑜模式被動徵召選總統，但侯友宜仍強調，很多事情就是要把握當下，然後好好做事。

是否要簽署民進黨要求的「做滿聲明書」？侯友宜表示，「他們是要我簽第四屆新北市長做滿聲明書，但我現在是第三屆嘛」，選舉最重要的是把政見丟出來，而不是整天丟這些有的沒有的，畢竟政見才是選民最關心的。

另對國民黨副主席夏立言出訪大陸，侯友宜說，要看黨中央怎麼規畫，不是很了解，但從一個縣市角度來看，當時在台海軍演，出訪時間要深思。

對於兩岸現況，侯則提到時柬埔寨詐騙案，指出兩岸以往都能平等對話打擊犯罪，他認為柬埔寨事件，涉及人口販運，警察無國界要合作打擊，情報也要交換，當年他成立駐地的聯絡官，尤其泰國和柬埔寨很近，平常關係做好就很好溝通，而情治單位關係好，其實很多情報要掌握。

除選舉話題，在新北市政議題也有討論，對日前行政院長蘇貞昌視察捷運汐止東湖線時，蘇侯兩人疑似有些摩擦，侯澄清，當天以為院長會宣布汐東線核定，但是落空，私下兩人是在溝通聊天，而蘇聽完簡報後先離開，侯說「你也知道他（蘇貞昌）個性腳步快，我腳步慢些。」