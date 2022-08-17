中央流行疫情指揮中心今17日公布桃園新增2793例本土個案，桃園市衛生局長王文彥說明，較16日2218例上升25.92 ％，較上周10日2675例上升4.41 ％，顯示疫情有反轉升溫的趨勢。除規畫嬰幼兒社區接種站外，12區衛生所也加開夜診、假日診，呼籲家長在疫情來臨前，陪同嬰幼兒完成接種。

王文彥表示，日前中央流行疫情指揮中心記者會提到接下來幾周預期國內確診人數可能上升，為提升民眾自身及社區防疫保護力，衛生局除持續設立社區接種站，鼓勵符合資格民眾踴躍前往，目前最擔心的是大部分嬰幼兒還沒接種任何疫苗，防護力相對最弱，為降低嬰幼兒確診後重症與MIS-C發生機率，衛生局除規畫20日周六上午8時至12時，分別於桃園區永康活動中心及平鎮區婦幼館開設嬰幼兒社區接種站，提供嬰幼兒莫德納疫苗集中接種服務。

此外為方便家長下班後帶孩子接種疫苗，另外在桃園市12區衛生所也加開夜診及假日診，呼籲家長儘快在新一波疫情來臨前，盡速陪同尚未施打的嬰幼兒完成接種，復興區衛生所則採巡診的方式進行新冠疫苗施打，可逕洽復興區衛生所。

王文彥提到，桃園市居家照護目前在案數共1萬7852人，截至17日，桃園專責ICU開設38床、收治34人、空床數4床；專責病房443床，收治160人，空床數283床，收治比率約36.1％，醫療能量充足。