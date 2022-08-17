今天在大聯盟場上天使以2：8不敵水手，目前吞下2連敗，但和前面的遊騎兵差距不大，仍有望超越。此戰他們派出蘇亞雷斯(José Suarez)先發投球，他在5.1局中失了3分，最後承擔敗投，而牛棚老將查維斯(Jesse Chavez)更加慘烈，在末局就丟掉5分，就算當家打者大谷翔平有猛打賞表現仍難救球隊。

水手這場比賽派出賽揚獎左投羅比雷(Robbie Ray)迎戰天使，他在1、3局遭瑞吉福(Luis Rengifo)狙擊失了2分，也讓敲安上壘的大谷往前推進，不過他隨即回穩，總計6局被敲6安打失2分，有10次三振2次保送，在打線大力支援下力奪勝投，反觀天使先發蘇亞雷斯6局一口氣丟掉3分，將領先拱手讓人。

天使其實5、7局都有得分機會，大谷5局一棒掃出左外野方向三壘安打，為本季第4支，無奈此局只有他上壘，7局佛萊徹(David Fletcher)獲4壞保送，大谷這時又擊出中外野方向一壘安打，但瑞吉福慘遭三振出局。錯過機會後牛棚查維斯9局上噴掉5分，挨了羅瑞格茲(Julio Rodríguez)全壘打，讓勝利漸行漸遠。

Shohei Ohtani shows off his speed with a triple to left-center field pic.twitter.com/rPbtQRBv1Y — Rhett Bollinger (@RhettBollinger) August 17, 2022

最後9局下天使末段棒次接連出局，讓這場比賽以輸球坐收，蘇亞雷斯成為敗戰投手，球隊吞下系列戰2連敗。在打線部分全隊繳出7支安打，大谷4打數3安打最為出色，佛萊徹3打數1安打、瑞吉福4打數2安打貢獻2分打點、沃德(Taylor Ward)2打數1安打，但在他之後棒次都沒有建樹，還合吞了11K。