台中市有位熱心民眾昨天下午4時，駕駛自小客車行經石岡區石忠宮附近山路，發現1名老翁疑似迷路跌坐於路旁水溝處，立即報案請求警方協助。石岡分駐所警員胡惠琦獲報後，即趕赴現場；發現老翁身上有多處擦傷，隨即通報119到現場，並通知老翁家屬至醫院。

警方指出，家住苗栗63歲的陳姓老翁向警表示，他從苗栗搭公車至石岡區，欲從石岡區的山路運動健走到新社區找朋友；不料原本熟悉的路線，因天災造成山路邊坡坍方無法通行。

正當老翁想沿著下坡回到石忠宮時，不慎跌倒，無法起身繼續行走，手機又因山區訊號不佳，無法對外聯繫；幸好有熱心民眾協助報警，加上員警積極協助及聯繫家人，老翁才得以救援送醫。對員警及熱心民眾的協助，老翁及家屬表達深切謝意。

東勢警分局呼籲，民眾前往戶外從事登山或健走等活動，應評估身體狀況及留意當地天氣路線等因素，除最好結伴同行外，也要隨時注意各種可能的變化，避免發生危險。