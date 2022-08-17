現代人工作壓力大、作息不正常，很容易有心灼熱、喉嚨異物感等狀況，營養師張宜婷提醒，這其實就是胃食道逆流，雖然這是很常見的腸胃疾病，但對生活還是會造成不小影響，因此她分享可以在當下緩解不適的2個妙招，包含喝溫水、身體站直，並列出「養胃菜單」，讓大家能透過飲食減少不適狀況。

張宜婷在臉書粉專指出，根據統計，有25%台灣人有胃食道逆流的狀況，屬於很常見的腸胃疾病；胃酸溢出會造成咳嗽、胸悶、心灼熱等不適症狀，但胃酸逆流並不是因為胃酸過多，而是和賁門鬆弛、腹壓過高、食道敏感有關係。

賁門是食道與胃之間的括約肌，也是避免食物逆行到食道的開關，胃食道逆流患者可能因為括約肌衰弱、無法正常關閉，造成還沒消化的食物與胃液可以向上逆流。腹壓過高則是指壓迫到胃腸的力量，例如肥胖導致腹部脂肪過多壓迫胃部、懷孕後期胎兒擠壓胃部、重訓或健身時針對腹部與核心訓練施壓、衣物過於緊繃等。另外心理壓力太大、過於緊張，也可能引發胃食道逆流。

在胃食道逆流發生的當下，如果想要緩減不適，張宜婷建議可以多喝溫水稀釋胃酸，或是將身體站直；至於平時則建議穿著較寬鬆衣物，且不要吃太飽、太多，減少腹部壓力，吃飽後也應該避免馬上睡覺，睡覺時還可將枕頭墊高、往左側睡，減少胃食道逆流發生的機會。

飲食方面建議減少咖啡因、甜食與辛辣等刺激食物，改選纖維含量較低的蔬果類，避免消化不良、過慢而造成胃食道逆流，像是瓜果類、蔬菜嫩葉、去皮去籽水果等。蛋白質的部分則選擇好消化的瘦肉、豆製品、雞蛋等，同時盡量減少精緻澱粉。點心可選擇蘇打餅乾，利用成分中的鹼性來幫助中和胃酸，減少不適狀況。