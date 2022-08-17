快訊／艾成蘆洲墜樓掀過往愛恨情仇 深情守護王瞳無怨言

藝人艾成今（17）日上午驚傳在捷運蘆洲站共構大樓墜樓身亡，其妻王瞳上午本在宜蘭工作，聽聞噩耗後立即趕回蘆洲，中午12時30分在藝人李明依與2位教友陪同下，至蘆洲警分局三民派出所說明，協助警方釐清艾成墜樓原因。

據了解，40歲艾成昨晚因精神狀況很差，在住處與王瞳無法對話，故王瞳徹夜陪伴，但王瞳因今天要到宜蘭工作，因此聯絡教會教友邱姓女子、李姓男子到家裡陪伴艾成。

2名教友到場時，王瞳下樓把鑰匙交給教友後離開，教友自行到7樓住處，艾成開門後躲到客廳角落，2名教友不敢入內，在門口用言語安撫，不到1分鐘，艾成突然往房間衝，2名教友急忙跟著跑進去，但進到房間時已沒看到艾成身影，到陽台察看驚見艾成已墜樓。

警方鑑識人員到場勘驗，未發現遺書，初步排除他殺可能。中午12時許王瞳到派出所協助警方釐清艾成墜樓原因，情緒尚屬穩定，待筆錄製作完後，將前往新北市立殯儀館。

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