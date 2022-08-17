國民黨桃園市長參選人張善政時常被外界貼上「佛系」的標籤，前立委沈富雄對此直言「越善良就越沒有票」。他建議，張善政可找國民黨前立委蔡正元去擔任高級幕僚，而只要找蔡出謀劃策，張善政的選情將活過來，那麼對手、民進黨參選人鄭運鵬就完了！

沈富雄昨（16日）在網路節目《不演了新聞台》就桃園市長選戰議題首先提到，朱立倫的苦衷與蔡英文的心計是不一樣的，藍營在桃園有3-4人有意爭取市長提名，若放任初選，其中一人是朱可接受，「但他不要」，而若只能在剩下的其他人之中挑一人提名，那麼國民黨的選情就有問題了，因此朱不得不把初選「沒收」，提名張善政。

而若「鄭寶清不選，鄭運鵬有機會勝選嗎？」沈富雄表示，要看張善政。他指，目前張善政30幾趴的民調是國民黨的基本盤，但張的個性「善良、傻傻的」，而越善良就越沒有票！若張善政還想要救選情，那就必須要有一個高級幕僚。

沈富雄直言，張善政幫不了自己，但若前立委蔡正元去幫他，對選情會很有用。他分析，蔡正元個性「鬼頭鬼腦」，且曾擔任過競選幕僚，儘管有爭議，但只要在幕後出些鬼主意、不要太高調，張善政的選情就有救，而只要張善政「活起來」，「那麼鄭運鵬就完了！」