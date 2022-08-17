新冠肺炎本周持續呈現持平，但中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝評估，下周後整體疫情因BA.5會上升，且以北部上升最多，不過彰化縣衛生局長葉彥伯推估中部下一波的疫情，有機會比北部更嚴重，關鍵就在社區的保護力。
王必勝表示，全過疫情確診數字本周還是持平，不過整體比較，可以發現北部已經開始上升，跟先前評估大致相同，預期下周開始整體上升，且已北部上升更多，絕大多數都是還沒確診過的。
至於全國南北哪邊嚴重？王必勝說，須視原先感染人口百分比的因素，跟疫苗施打、人口稠密度、在都市與鄉村都有相關，因為台灣不大，交通聯通方便，之間沒有太大差異。
另外，交通部長王國材將前往泰國參加APIC會義，何時國外觀光可以兌現？還是要等年底疫情趨緩才有機會鬆綁國門？
王必勝說，目前國內疫情剛開始要上升，要先觀察這波疫情如何發展再來考慮，邊境都是穩健開放，會陸續把風險低的措施鬆綁，未來開放前置動作，會觀察疫情發展，至於確切時間沒有一定。
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