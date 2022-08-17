TrendForce研究顯示，企業積極布局節能減碳與智慧應用，有望解決工業.4.0緩步發展的困境，催動相關技術開發加速，帶動全球智慧製造市場規模至2026年達6200億美元。

TrendForce表示，製造業邁向永續營運的方式相當多元，若以工廠管理常見的人機料法環來看，從低碳機具設計、包裝材料挑選、循環經濟商模、再生能源採用、乃至綠建築工廠等都是工具手段。

台廠的綠色工廠海外商機，原先已有海外基礎的廠商會相對具優勢潛力，也促其將自身產品服務往節能減碳靠攏，諸如東台透過視覺化監測、數位孿生、碳盤查等工具降低碳足跡，在設計上也採用輕量化、創新材料、省電馬達等打造綠色工具機維持海外競爭力。

東元開發可減少材料耗損以及將廢熱轉換為綠電的設備系統；上銀的智慧滾珠螺桿可辨識最佳潤滑時機點以利減少潤滑油使用浪費與碳排；台達電則以低碳工業自動化作為切入點，並聚焦再生能源發電儲能系統、電機變頻器等。