教育部今天（17日）公告「第3屆運動彩券發行機構遴選公告」，預計於今年底前擇定第3屆運動彩券發行機構，接續現階段威剛科技股份有限公司之運動彩券發行工作。

教育部常務次長兼體育數代理署長林騰蛟表示，運動彩券發行至今已經10多年，銷售金額約3966億台幣，盈餘挹注運動發展基金逾469億元，是推動國內體育運動發展的重要助力，今年度因應國際足球總會世界盃舉辦，銷售額預計將突破500億台幣。

體育署也公布，近年因體育事務越來越多元，新興業務亟需經費推動，教育部將秉持運動彩券發行目的，持續推動各項體育政策，配合本年度運動彩券發行條例修正公布及第2屆運動彩券發行經驗，第3屆運動彩券有下列新制度：

一、實體與線上銷管費用雙軌制之規劃，合理分配銷管費及盈餘。

二、營造運動彩券正面形象，課予發行機構應於發行期間提供至少1億元，用於運動彩券形象建立及健全彩券市場秩序事項。

三、推動經銷商職能發展，提升專業知識及經營能力。

四、增加經銷商照顧回饋獎勵及保障輔導機制。

五、強化經銷商(含代理人及雇員等)監督管理機制。

六、每年銷售目標至少300億元等，秉持基金共享原則，期創造最大公共利益，並充實運彩收益，以達成運彩之永續發展，兼及振興體育、照顧運動人才與促進社會公益之目的。

第3屆運動彩券發行期間自2024年1月1日起到2033年12月31日止，教育部預定今年8月31日於教育部體育署辦理招商說明會，歡迎有意參與遴選廠商踴躍參與，並可於9月2日前對公告事項提出書面查詢，於10月21日到31日提交申請文件。

依據教育部公告內容，第3屆運動彩券發行機構必須依我國公司法，於境內完成設立登記之股份有限公司，我國自然人或法人直接持有股數應超過公司已發行股份總數50％，且其董事、監察人及經理人不得有相關不適任情形，發行機構實收資本額需超過新台幣（以下同）20億，最近一期會計師查核報告淨值超過20億元。