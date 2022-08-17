楊銘威製作雪Q餅的過程中，負責指導的小綺(化名) 對細節的堅持，讓他完全不敢鬆懈。（TVBS提供）

楊銘威準備離去時，勇寶貝們爭相與他合照。（TVBS提供）

楊銘威在8點檔《機智校園生活》飾演班導師曾抱謙，圈粉無數的他也熱心公益，特地到「桃園寶貝潛能發展中心」向勇寶貝們「拜師學藝」，學習製作中秋禮盒中的「雪Q餅」及「堅果塔」，擔任「一日甜點師」，以行動力挺慈善募款活動。

被問到中秋節是否會「獻藝」，親自做雪Q餅給老婆方志友吃，楊銘威大笑說：「不可能！」他進一步解釋，雖然在《來吧！營業中》擔任二廚，但做甜點不是他的強項。楊銘威謙虛的說：「我做自己擅長的事，負責認購禮盒就好，不擅長的交給別人完成」。

此次製作雪Q餅的任務，由患有唐氏症的小綺親自指導，發現楊銘威餡料與棉花糖未拌勻，小綺還會嚴格地說：「這樣不行！」謹慎要求細節的態度，讓楊銘威留下深刻印象，也讓楊銘威有感而發表示，「要把餡料拌得很勻，真的要花費一些時間。這麼複雜的過程，他們一定認真練習很久。」

當楊銘威準備離去時，勇寶貝們也爭相與他合照，看到「曾老師」一角受到勇寶貝們喜愛，楊銘威又驚又喜反問：「你們都有看喔！」勇寶貝們異口同聲回答：「有！」他緊接著搞笑表示，「所以認真重視自己的演出很重要，千萬不能鬆懈，大家都有在看！」

疫情衝擊下社福善款銳減，中秋禮盒的銷售，也受疫情影響銷量大減。除了以行動力挺募款活動，聽聞勇寶貝們要練習至少半年以上，才能熟稔完成這些產品，楊銘威也大受感動表示，「他們真的很辛苦，請大家多多支持中秋禮盒，來幫助這群勇寶貝們。」