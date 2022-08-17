新竹市首創全台唯一由公部門辦理之移動餐車「幸福小蜜蜂」，今年7月服務對象擴大至孩童，代理市長陳章賢17日到香山社區「台灣夢-兒少築夢基地」，化身大廚為18位弱勢孩童料理，孩童也當場演奏木箱鼓、獻唱「心花開」，現場氣氛歡樂。

竹市獨有的幸福小蜜蜂移動餐車為全台首創，車內有瓦斯爐、煎台、烤箱及冰桶等設備，可以一次烹飪約40份餐點，2019年試辦到今年8月，共辦理56場次，服務1785人。近來因應疫情暫無長者共餐需求，為充分運用資源，便趁暑假期間擴大服務，讓脆弱家庭孩童也能享用健康餐點。

社會處表示，香山社區發展協會承接中國信託慈善基金會台灣夢兒少築夢基地已有6年，提供弱勢兒童課後陪伴、多元課程及餐食等各項生活照顧服務，落實福利社區化精神，並凝聚社區向心力讓居民在地互助，建構守護兒童的第一道安全網絡，獲家長肯定。

幸福小蜜蜂經費是已故郭金灶先生將1635萬8001元遺產全數捐贈市府做公益用途，其中200萬元指定完成1台行動餐車，這台幸福小蜜蜂也帶著郭金灶遺願，開到社區煮飯給長者吃，讓更多獨居長輩聊天吃飯，熱鬧作伴。

幸福小蜜蜂移動餐車今年與明新科技大學旅館管理與廚藝創意系師生合作，助理教授王申長今針對孩童成長所需的營養，調配醃紫高麗菜、和風杏鮑菇、雙色花椰菜、菠菜及日式松板豬等健康餐食，讓孩童渡過無飢餓、無憂愁的快樂暑假。

社會處表示，未來疫情趨緩，竹市社區開放共餐時，小蜜蜂移動餐車也會繼續開到各角落，將食材料理成一道道美味佳餚，讓沒有辦理共餐食堂的社區或是廚房設備較少的據點，也能提供長者們、弱勢孩童享用安全、健康的熱騰騰飯菜，感受小蜜蜂移動餐車帶來的幸福感。