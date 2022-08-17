根據最新市調資料顯示，宏碁(2353)電競桌機分別稱霸英、法市場，今年上半年以26%及21%市占率稱王，年增率更是逆勢增長，以85%及19%遙遙領先業界（均值負20%及負25%）；其中，宏碁電競桌機更在英國眾多電競產品中，為唯一正成長的國際電競品牌大廠。

宏碁電競桌機擄獲歐洲遊戲玩家，除了在英、法市場獲得佳績外，奧地利、波蘭及義大利等地區亦同樣在上半年取得市占冠軍地位，顯見宏碁電競桌機在歐洲市場的聲量。宏碁旗下電競桌機配備專屬的散熱技術，獨家Predator FrostBlade能高速旋轉處理進氣和排氣同時保持低噪音不影響遊戲體驗；此外，採用符合EMI規範的透明側板，可大幅降低電磁波干擾，足以滿足追求頂尖設備的菁英玩家，強勁的銷售更突顯在歐洲地區電競品牌的地位。

宏碁上半年合併營收1507億元，年減0.41%，稅後盈餘為39.59億元，年減30%，EPS 1.32元。其中，第二季合併營收723.22億元，毛利率11.1%，較首季略低，稅後盈餘17.24億元，季減23.9%，年減40.5%，EPS 0.58元。宏碁第二季末庫存634.42億元，較上季略減。其Vero環保產品及裸視3D立體產品在第二季有不錯的銷售成績。