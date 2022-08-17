《日經亞洲》（Nikkei Asia）援引知情人士報導，蘋果公司可能首次將Apple Watch智慧錶和MacBook筆電轉往越南生產，目前已經與供應廠進行協商。

報導指出，蘋果的中國供應商立訊精密（Luxshare Precision Industry）和台灣的iPhone代工廠鴻海（Foxconn）已經開始在越南北部試產Apple Watch和MacBook筆腦。

不過消息人士也表示，受到疫情影響，以及筆電的供應鏈涉及廣泛，蘋果將產線轉往越南的進度緩慢。目前筆電的供應鏈仍以中國為主，其成本優勢暫時也難以撼動。

近年來蘋果持續將部分iPhone產線從中國轉往其他地方，例如蘋果今年開始在印度生產iPhone 13，也計畫在印度組裝iPad平板電腦。

對於為美國品牌代工的供應商而言，全球第二大智慧手機市場印度，以及墨西哥和越南等國家變得越來越重要，因為這些代工廠正試圖走出中國，以強化生產線的多元化布局。

蘋果、鴻海與立訊精密尚未回應路透社的置評請求。

上周鴻海發布的財報優於市場預期，但對本季展望看法謹慎，稱在經歷這場大流行病帶來的榮景後，智慧手機需求正在放緩。