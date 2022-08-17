新竹縣政府2016年邀集多名歷史學者編纂《續修新竹縣志》，續寫斷代自1992年至2015年縣志，內容共為8志共9卷40篇，約300多萬字。在今年7月底完成9卷出版工作。縣府將在8月25日舉辦《續修新竹縣志》新書發表會，全程參與的鄉親，將有機會抽中全套9卷縣志及專屬提袋1只。《續修新竹縣志》也製作成9卷免費電子書，將陸續上架國立公共資訊圖書館電子書平台，

縣長楊文科表示，新竹縣志的纂修可區分為3階段，原縣市未分家前的《臺灣省新竹縣志》由黃旺成主編，記述清康熙30年至1951年，共4巨冊，於1976年付印出版。其後斷代自1952年至1991年的《新竹縣志續修》共8大冊，於2008年出版，保存多元文化與完整記錄在地歷史。

新竹縣直至2016年啟動斷代自1992年至2015年的《續修新竹縣志》計畫，內容共為8志（每志各為1卷），並卷一，合計9卷。依序為卷一緒言、凡例、綱目暨大事記，卷二．土地志、卷三．住民志、卷四．政事志、卷五．社會志、卷六．經濟志、卷七．教育志、卷八．文化志及卷九．人物志，共9卷40篇，約300多萬字。

《續修新竹縣志》邀請台北大學人文社會學院教授張勝彥擔任總編纂，集合師範大學、台北大學、台北藝術大學、台南大學、逢甲大學、台灣歷史文化學會等多名歷史學者，擔任各志計畫主持人、撰稿人，厥協文獻異傳，整齊百家雜語，記錄竹縣20餘年來重大歷史發展與變遷完整，是一項極具挑戰及重要的文化工程，也是眾人合作奉獻心力之結晶，留給後代子孫真實的歷史記述。

文化局表示，《續修新竹縣志》自去年4月率先出版卷二‧土地志後，各卷陸續出版，今年7月底完成9卷出版工作。9卷免費電子書將陸續於國立公共資訊圖書館電子書平台上架，新竹縣政府文化局網站也提供網頁版電子檔。

文化局25日將在縣史館1樓大廳舉辦《續修新竹縣志》新書發表會，並辦理座談會，邀請張勝彥及各卷召集人導讀。全程參與的鄉親，將有機會抽中全套9卷縣志含光碟及專屬提袋1只，歡迎縣民共賞盛會。