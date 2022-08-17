中租-KY(5871)董事長陳鳳龍指出，旗下仲信資融「zingala銀角零卡」總會員數已於7月突破100萬人，預期年底前可達到會員數突破110萬人、合作店家2萬家目標，業務動能至少成長3成。同時，也已進軍東協市場，首波鎖定馬來西亞，後續將推展至泰國、柬埔寨等地。

2000年成立的仲信資融透過實體通路深耕「無卡分期」市場，累積逾200萬位線下消費者。2018年9月將無卡分期業務線上化，推出「零卡分期」品牌的無卡電子交易模式，搶攻先買後付（BNPL）商機，並持續拓展多元應用的生活消費場景，開發不同產業的合作對象。

為拓展品牌能見度，中租-KY於5月宣布將「零卡分期」更名為「zingala銀角零卡」。陳鳳龍表示，zingala以AI技術優化數位服務，滿足消費者小額支付、大額分期、聰明消費、紀律繳款的需求，3個月內便增加15萬新會員，總會員數已於7月底破百萬。

仲信資融資深副總陳瑞興指出，「zingala銀角零卡」經營策略主要著力三大面向，包括會員使用體驗全面升級、場景端布局更完整，打造實體及電商場域並進的消費生活圈。近2年雖受疫情衝擊，但結合「zingala銀角零卡」服務有助整體業績成長，促動客單價提升2.5倍。

「zingala銀角零卡」目前會員年齡主力落於20～35歲，消費場域包括開店平台、電商購物、流行精品、居家生活、學習課程、資訊科技等各類商品。而「中租Coin」點數回饋制度推出一年多來，每位會員平均回扣率自3.8次升至6.2次，促動快速成長基礎。

據中租內部統計數據，消費者選用「zingala銀角零卡」占商戶端金流比重最高達30％，有單一電商的單月使用零卡業績最高創下2億元紀錄。陳瑞興表示，近年來數位化經營有成，「zingala銀角零卡」在會員的深耕上成績顯著，創造消費者、商戶與中租三贏。

仲信資融目前實收資本額44.47億元，2021年合併營收25.52億元、年增達32.08％，稅後淨利11.05億元、年增達47.97％，每股盈餘（EPS）3.2元，全數改寫新高。2022年上半年合併營收16.25億元、年增達42.38％，稅後淨利6.67億元、年增達40.61％，雙創同期新高，每股盈餘1.5元。

中租-KY預期，「zingala銀角零卡」至今年底前業務動能至少成長3成，並達到會員數突破110萬人、合作店家2萬家目標。陳瑞興指出，「zingala銀角零卡」目標至2025年會員數達250萬、合作商家自2萬家增加至5萬家。

同時，中租-KY將「zingala銀角零卡」的數位轉型成功經驗複製到東協子公司，陳鳳龍指出，目前在東協的泰國、越南、馬來西亞、柬埔寨、菲律賓、新加坡、印尼等7國設有營運據點，首波已進軍信用卡比重不高的馬來西亞，後續將鎖定推展至泰國、柬埔寨等地。