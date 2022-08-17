艾成今傳出在蘆洲捷運站3號出口墜樓身亡的噩耗，老婆王瞳正在拍攝《決勝的揮拍》，急忙從宜蘭趕回台北，在藝人李明依、2名教友陪同下，前往蘆洲分局製作筆錄。李明依在臉書哀悼親愛的弟弟，「我們雖傷心難過，但也深信有一天，我們終會再團聚，在永恆不變的主愛裡歡樂歌唱。」

李明在臉書貼出好幾張與艾成一夥朋友一同出遊的照片，照片中艾成和王瞳在海邊甜蜜相擁，並肩躺在沙灘上休息，還有幾張艾成與朋友燦爛大笑，過往相處時光都成追憶。

李明依她悲痛卸下：「我親愛的弟弟，我相信，你已在主耶穌的懷抱裏，你再也不會有任何痛苦磨難和混亂，盡情的享受平安和被主擁抱被愛著。」網友們紛紛在底下書哀悼「滿滿的不捨」、「非常nice的一個人」、「R.I.P.，節哀！」

艾成今年要迎接出道20週年，並且準備錄製新歌，演藝事業正如火如荼的進行。在感情生活方面，艾成2020年7月和王瞳在台登記結婚，不過遇到疫情所以暫緩回大馬見父母的行程，今傳出憾事，讓演藝圈好友們都不敢相信，也令人不勝唏噓。