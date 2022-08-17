國民黨桃園市長參選人張善政16日在臉書上推出青年政策，標榜「五個友善」要幫助青年創業，不過民進黨桃園市議員楊家俍發現，張的青年政策大量「致敬」鄭文燦的青年政績，痛批張善政對政策本質不了解，沒有「錦上添花」反而「畫蛇添足」。

楊家俍表示，張善政的青年政策是以「基金」為主，標榜結合企業、投資機構，引進創投作法幫助青創團隊，還標榜不營利，提供資源，還「走向國際」，全額補助參訪世界級企業，乍看之下似乎用「基金」去包裝，但實際上張善政卻完全不了解。

他說，桃園市青年局已經透過成立各種青創基地協助青年創業，從創業到跨入國際市場都有多元課程，根據各新創團隊發展階段和產業類型，輔導他們取得各類資源。尤其是參訪世界級企業，桃園青年局和新加玻Sea集團在2018、2019年都有合作提供20名額，讓桃園青年到新加坡總部、印尼／泰國事業體以及當地新創企業參訪，「怎麼看起來張善政和青年局現在的政策那麼像？」

楊家俍認為，張善政根本就是「致敬」青年局的政策，然後透過改寫換句話說變成自己的政策，「這不就表示，張善政是要延續現在市府的做法，那投給你張善政做什麼？我們投給鄭文燦市長認證的鄭運鵬就好啦！」

楊家俍也抨擊張善政的「基金」概念，他指出，要找尋投資人投資基金，就一定要給投資人獲利的可能，但張善政的政策卻又標榜「不營利」，那如果今天創業失敗，「這些資金缺口是要市府買單嗎？」而且基金很倚賴投資人的主觀好惡，但補助卻是將條件寫得清清楚楚，只要符合都可以申請，排除掉了主觀問題。

楊家俍批，張善政沒做功課，想要在市府現行的青年政策上「錦上添花」，沒想到因為對政策本質不了解，反而「畫蛇添足」，甚至是「畫虎不成反類犬」。對此張善政競選辦公室發言人何元楷說，目前暫時對外沒有回應。