筍之鄉休閒農業區推動委員會今天舉辦竹筍品嘗會。(曹婷婷攝)

筍之鄉休閒農業區推動委員會今天舉辦竹筍品嘗會。(曹婷婷攝)

台南新化大坑以生產竹筍聞名，為推廣當季竹筍農產和觀光產業，大坑當地業者力推「筍之鄉休閒農業區」，除了串連168線沿線觀光景點，也行銷在地時令的筍料理，期許透過申設筍之鄉休閒農業區，帶動農民經濟收益成長，兼發揚地方特色。。

「筍之鄉休閒農業區推動委員會」主委黃永源表示，為了讓休閒農業區能凸顯在地特色，成員們當初集思廣益，最後決定以「筍之鄉」命名，今天也由各家業者端出12道竹筍特色料理，邀請大家來新化大坑嘗美食、遊美景，感受在地人情味。

農業局表示，南市府近年積極推動休閒農業區，促進台南市農業升級，今年向農委會申報審查案件有5處，其一即為筍之鄉籌備休閒農業區，當地出產新鮮竹筍，是名副其實的「筍之鄉」。

此外，168線沿途觀光資源豐富，包括全台第一座水庫虎頭埤水庫、全台唯一低海拔熱帶林場的新化林場，並鄰近全台最低海拔迎曙光的二寮觀日亭等。農業局說，尤其沿線也有許多極富特色的產業，如大坑休閒農場、王家燻羊肉、林家園藝、綠谷西拉雅等，觀光、文化等農遊資源豐富，儼然是隱藏山林的寶庫。