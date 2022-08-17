本土疫情趨緩，但兒童多系統發炎症候群（MIS-C）個案持續增加，中央流行疫情指揮中心今表示，國內MIS-C個案累計達百例，其中62例都是5歲以下，佔比高達6成；但感染科權威指出，國外MIS-C個案以8到10歲較為常見，直言「台灣的資料有點奇怪！」

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今表示，這波BA.2本土疫情以來，累計100例兒童個案出現MIS-C，其中多數都沒打過疫苗；年齡分布則以5歲以下居多，共有62例，佔比超過6成，另外38例介於6到12歲。

台灣疫苗推動協會理事長、林口長庚兒童感染科教授級主治醫師黃玉成認為，台灣的資料有點奇怪，5歲以下MIS-C個案很多，和國外常見的8到10歲完全不同；這些5歲以下MIS-C個案，可能不全然都是感染新冠肺炎造成，還有其他病毒感染的可能性。

黃玉成進一步指出，5歲以下幼兒本來就會面臨很多病毒感染，導致血小板低落、肝指數升高，都是很常見的表現，只是這段時間曾經感染新冠肺炎，就被認定為MIS-C，有過度診斷的疑慮。

但他強調，並非指責臨床醫師有問題，而是提醒大家可能過度緊張了，近期將和相關醫學會針對MIS-C臨床診斷標準進行討論。

指揮中心統計，國內新冠肺炎兒童重症個案累計170例，包括MIS-C 100例、腦炎27例、肺炎21例、哮吼症9例、到院前死亡6例、敗血症3例、共病3例、心肌炎1例。

黃玉成提到，兒童重症個案監測還有一大困境在於，如果一開始通報確診時只是輕症，但幾天後病況加重，卻沒有補通報的機制，目前兒童重症的哮吼個案絕對不只9例，光是一家醫院可能就超過了！

他說明，國內通報系統是以發病初期症狀為主，目前僅規定MIS-C個案必須「補通報」，至於其他重症分類則無此規定，雖然指揮中心出於好意、不希望造成臨床醫師負擔，但可能因此導致其他重症比例被低估。