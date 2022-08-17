黨產會認定救國團61筆建物、土地及新台幣16億3507萬元的財產為不當取得，需移轉國有，救國團不服處分向法院聲請停止執行；台北高等行政法院17日開庭，救國團律師主張，黨產會的沒收處分，造成救國團難於回復的損害，也有急迫性、同時不具公益性，符合停止執行的法定要件。

救國團員工也在法院前舉牌抗議，指黨產會的沒收處分，影響近7000個家庭的生計，已達侵犯人權的程度，黨產會侵吞上千人的工作權、財產權、生存權。

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