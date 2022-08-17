基隆近日面臨嚴重缺水，但總統蔡英文日前到基隆參加活動卻未對相關議題發聲，讓無黨籍基隆市長參選人黃希賢怒嗆民進黨眼中只有選舉、毫無民生，感嘆說「基隆人只能無語問蒼天」。

黃希賢昨（16）日在臉書表示，基隆面臨嚴重缺水窘境，但蔡英文15日前去基隆只為選舉造勢，然後就拍拍屁股走人，隻字未提缺水問題，「民進黨如此傲慢，把基隆人視為次等公民，基隆人能不生氣嗎？」

黃希賢指出，基隆河的集水區已超過2個月沒有有效降雨，且恐怕要等到8月底有鋒面後才能真正解決問題，而早在11日時他就在所有陣營之前率先揭露基隆的缺水危機，尤其中正、信義區的居民飽受停水之苦，也顯示基隆的水資源供需平衡出現問題，光靠臨時調度水車根本無法解決問題。

「中央喊了許多年的雙溪水庫，到底建不建？」黃希賢說，若因生態問題不建雙溪水庫，那是否有其餘解決方案，如水情相對穩健的翡翠水庫，是否能有效率的在基隆水情吃緊時進行支援，中央政府應負起責任，卻從沒給基隆人答案，讓基隆人只能無語問蒼天。