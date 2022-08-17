北韓國營媒體今天報導，頓內茨克人民共和國領導人普希林在致北韓領導人金正恩的信中表示，北韓與烏克蘭東部親俄分離主義的頓內茨克，將發展「平等互利的雙邊合作關係」。

路透社報導，北韓在7月承認位在烏東頓巴斯（Donbas）地區的頓內茨克人民共和國（Donetsk People's Republic）和盧甘斯克人民共和國（Lugansk People's Republic）為獨立國家。

此舉使北韓成為繼俄國及敘利亞之後，第3個承認這兩個分離實體的國家。當時烏克蘭政府立即宣布與北韓斷交。

北韓官媒中央通信社（KCNA）報導，普希林（Denis Pushilin）向金正恩致函祝賀北韓15日「解放日」，而就在15日當天，北韓中央通信社報導俄國總統蒲亭也（Vladimir Putin）發給金正恩祝賀信函。

北韓中央通信社援引普希林的信說：「頓巴斯地區的人民也正在為奪回自己的自由與歷史正義而奮鬥，就像77年前的北韓人民一樣。」

北韓中央通信社補充道：「信函內容表示，堅信頓內茨克人民共和國與朝鮮民主主義人民共和國（北韓正式國名）將會實現符合兩國人民利益、平等互利的雙邊合作關係。」

普希林先前曾表示，他希望與北韓發展出「成果豐碩的合作關係」，並增加雙邊貿易往來。北韓、俄國和頓內茨克3方官員，也曾討論出最後將送北韓勞工至烏東分離地區，協助重建受戰火摧殘的頓內茨克和盧甘斯克。

聯合國安全理事會（UN Security Council）2017年通過一項決議，要求各國在2019年12月前遣返境內所有北韓勞工，阻止勞工藉此為北韓核武和彈道飛彈計畫賺取外匯，而這項決議當時也獲俄國支持。