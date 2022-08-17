效力日職火腿隊的台灣好手「大王」王柏融今天在二軍先發出賽面對養樂多隊，4局下敲出中外野陽春炮，助隊取得2比0領先，這也是他本季二軍第3發全壘打。

王柏融在7月24日確診新冠肺炎被抹消一軍登錄，在8月14日首度在二軍出賽，今天是他確診後第3場二軍出賽，擔任先發指定打擊、打第6棒。

2局下首打席王柏融敲出中外野飛球出局，4局下再度站上打擊區，同樣敲出，但對手沒有守備機會，將球扛出中外野全壘打大牆，助隊擴大領先優勢，後來王柏融被換代打退場，總計2打數1安打、1打點1得分。