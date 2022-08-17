呂佳彬（左起）、孟祥祖、是元介與紀亞文出席《超級王牌棒球隊》衍伸時尚概念店「18」開幕活動。（巨宸製作提供）

《超級王牌棒球隊》衍伸時尚概念店「18」開幕。（巨宸製作提供）

是元介今（17日）與民視《超級王牌棒球隊》球員呂佳彬、孟祥祖、紀亞文出席與知名時尚總監李佑群合作的潮時尚跨界概念店活動，提到艾成逝世的新聞，是元介表示看到新聞很不可置信、很心痛也很遺憾，並透露過去曾經歷過長達1年的低潮期。

是元介表示在「元衛覺醒」解散、入伍當兵的時候，對演藝生涯茫然而陷入低潮一年多，他說當時天真的以為自己會唱歌唱到老，殊不知團體就這樣解散，當時他為了不讓媽媽擔心，每天都假裝出門工作，實際上卻是在公園打發時間，那時他還因蓄鬍造型被外籍移工當作同鄉安慰。

他表示後來靠著與朋友聊天、運動才漸漸走出陰霾，也開始轉往演員發展，他說現在的自己相當樂觀，也很有勇氣面對任何問題，「因為有低潮才會讓自己變得更好，希望大家不要害怕，勇敢面對。」

談到與棒球的淵源，是元介透露很愛看棒球比賽，小時候還有過棒球夢，但因為從高中開始右肩膀會習慣性脫臼，無法做出投擲或是打擊的動作，直呼是「一輩子的遺憾」，看到呂佳彬、孟祥祖、紀亞文等人能參與棒球比賽，大感羨慕，還透露昨天受邀看好友許維恩開球，親臨棒球場看球賽，大讚現場看非常精彩。另外，接下來他將赴美國出外景拍攝，回台後將投入戲劇的前置工作。

紀亞文則說運動傷害是難免的，他親吐以前的教練都會說「運動員上場經常帶著小傷，很難得什麼疼痛或傷勢都沒有。你要是選擇站上場，你必須願意想盡辦法專注，犧牲，及將你的一切留在場上。否則，別上場。」他在去年時受了這輩子最嚴重的傷，打網球練習賽時，一個劇烈的動作令他痛到不行，「我倒在地上，抱起我的右腿，我立即知道這不是普通的傷勢，被送去急診室，照了X光。醫師說我的髕骨韌帶斷裂了，而好不了，除非開刀，恢復時間預計18個月。」他說，記得看完刀的當晚，痛到要求醫師開最強的止痛藥，痛到連吃飯、上廁所、睡覺都感到困難。

呂佳彬與孟祥祖身上也是有大大小小傷勢，呂佳彬曾在高中時，剛從羽球單打轉練雙打，所以需要殺很多球，因而有手臂抬不起來狀況；孟祥祖則在節目錄製時，四肢都傷到，他因接高飛球與隊友對撞，倒地起來後看到自己大拇指往後彎曲的很嚴重，當下嚇傻，以為斷掉不能打棒球了，經醫師診斷需開刀治療。