國民黨中常會今徵召新北市長侯友宜與台中市長盧秀燕爭取年底連任，黨主席朱立倫致詞時表示，兩人不僅是最傑出直轄市長，也將是國民黨年底選戰最強母雞。侯、盧受訪時也異口同聲表示，年底選戰在市政優先下，會全台輔選黨籍候選人。（周志豪攝）

國民黨中常會今徵召新北市長侯友宜與台中市長盧秀燕爭取年底連任，黨主席朱立倫致詞時表示，兩人不僅是最傑出直轄市長，也將是國民黨年底選戰最強母雞。侯、盧受訪時也異口同聲表示，年底選戰在市政優先下，會全台輔選黨籍候選人。

盧秀燕表示，她是現任台中市長，在市民期待下還是會以市政為主，不過現在距離年底選舉只剩下101天，她也會善盡選務與輔選責任，全力輔選全國各地兄弟姊妹，向所有民眾推薦最好的人才，但前提是以市政為先。

侯友宜也說，因是現任市長，市政最重要，把市政做好後，大家團結在一起面對這場選戰，就很多對這塊土地好的市政，大家也可以互相觀摩學習，彼此互相砥礪、借鏡，讓這場選舉成一場選民對市政表現好或不好的選擇。

對於民進黨可望在年底選戰中，重新操作抗中保台牌。盧秀燕認為，抗中保台是每一位國民或中央與地方首長共同責任，不是哪個人或政黨專屬權利，也不應以此操弄選舉。

盧秀燕說，台灣推行民主時間很長，相信民眾的眼睛是雪亮的，在守護自己城市上國民黨籍縣市長都盡心盡力，不管抗中保台、疫情或天災地變等城市任何災難，國民黨提名的縣市長都會以守護自己的城市與民眾為最大責任，會全力以赴。

盧秀燕認為，人在做天在看，國民黨現有14席縣市長在所屬執政縣市過去執政成績，以及參選人對所屬城市許下願景的實踐能力，就是爭取連任或接任者競選最重要競選本錢；台灣是開放自由民主社會，民眾一定會做出公正的最好選擇。

侯友宜表示，在地方選舉中，最重要是把地方建設好，讓所有市民有安居樂業好地方；當然選舉過程有些議題要面對與回應，但永遠應念茲在茲、問心無愧、腳踏實地為國家、人民做事，才是應盡本份，拚命讓民眾過好生活才是努力方向。

侯友宜說，每一位要競選者，有責任把市政工作做好，或是把市政政見清楚跟選民報告，讓選民做判斷，而民主政治最可貴之處在透過選舉投票行為，讓選民從所有候選人中做選擇；好好做事拚一個好日子，讓市民感同身受才會贏得選舉。

朱立倫表示，國民黨提名最優秀市長候選人，符合實在做事、讓人民能安居樂業、讓大家過好日子的主軸，今年全代會訴求的「為你拚好日子」，就是國民黨要做的事情，而侯友宜的努力就是以此做最主要主軸。

朱立倫說，侯友宜過去四年來在新北市政績卓著，滿意度最高，是國民黨最滿意的市長，努力成果連帶讓國民黨在全台各地都獲國人肯定，這次爭取連任一定也可獲新北市民肯定。

朱立倫也指出，盧秀燕是最偉大女性力量，這幾年對台中空汙改善等重大政績都獲市民肯定，國民黨在台中能獲這麼強的支持，就是因為盧；而這次選戰，盧也要帶領國民黨十全十美的10位女性縣市候選人，讓大家看到國民黨女性力量。