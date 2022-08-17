由於新冠肺炎疫情外籍人士入境管制較嚴格，今年瓊斯盃籃球邀請賽再次停辦，9月份的檔期中華民國籃球協會規劃了跨聯盟籃球邀請賽，目前抽籤分組出爐，賽事共計進行11天，9月17日至9月24日進行分組預賽，9月25日進行8強單淘汰賽，26日4強準決賽，27日冠季軍決賽。

今年的跨聯盟邀請賽，9月17日首日第一場賽事安排在下午1點開始，由台灣啤酒對上新竹街口攻城獅，比賽地點台北和平籃球館。

每年寶島籃球盛事瓊斯盃，因為新冠肺炎疫情已經連3年無法舉行，不過9月職籃新賽季尚未開打，中華籃協也邀請SBL、PLG、T1三聯盟以及中華男籃培訓隊11支球隊參與首度舉辦的跨聯盟邀請賽，讓球迷可以欣賞到國內一流籃球好手切磋球技。

籃協表示，預賽分A、B兩組進行單循環賽程，每隊出賽5場比賽，取分組前4名晉級8強，8強賽採單淘汰賽制，勝隊晉級4強準決賽，9月27日產生本次跨聯盟邀請賽冠軍隊伍。

賽程安排上，籃協在各隊完成抽籤分組後，為維持公平性平均各隊出賽時段，並安排每隊至少一場比賽在晚間7點黃金時段進行，以及因應轉播需求微調場次，因此完整賽程表才在今天（17日）確定。