31日前透過APP訂購中秋月見比薩套餐，就有機會抽中「Hot行動露營廚房」。（必勝客提供）

愛用創意玩噱頭的必勝客，順應中秋推出「月見起司炭燒嫩牛比薩」，鋪上5盎司厚切牛排，瞬間聞到炭烤肉香，這次也把香濃切達起司融合進日式白玉麻糬，打造口感Q彈、色澤金黃的「月見切達白玉」，再配上綿密蛋沙拉，就像在比薩上一次集結11輪明月，訴求視覺與味覺都有新鮮感。

即日起，必勝客「月見起司炭燒嫩牛比薩」限時限量登場，搭配外帶買大送大、外送買大送小優惠， 大比薩優惠價只要850元；小比薩優惠價則為600元。另必勝客也推期間限定月見比薩盒，並以「圓月窗框」為主題，讓今年的中秋不只可以舉頭望明月，在家低頭吃比薩也能賞月。

必勝客期間限定「中秋月見比薩套餐」，套餐包含「月見起司炭燒嫩牛比薩」與一款經典口味比薩及HOT烤雞拼盤、1.25L飲料等超豐盛套餐內容，限時優惠只要1279元。必勝客也加碼推出PK雙饗卡APP會員獨享優惠，只要透過APP訂購「中秋月見比薩套餐」就能免費獲得一個「冰藏起司塔」；31日前訂購還有機會抽到中秋露營烤肉必備神器「HOT行動露營廚房」。