柬埔寨詐騙頻傳，全球反詐騙組織於臉書貼出多張聊天紀錄截圖提醒民眾，目前詐騙集團改變策略，以台灣公司到國外設廠名義誘騙台人出國，並呼籲民眾出國前務必和總公司的人確認處，避免受騙，網友們見狀呼：「豬仔也急瘋」、「急著騙人去，不然就要被賣到緬甸」。

詐騙集團新手法曝光，以真公司假設廠名義將民眾騙出國。（圖／翻攝Global Anti Scam Org 全球反詐騙組織）

臉書粉專《Global Anti Scam Org 全球反詐骗組織》日前發文曝光最新詐騙手法，以「真公司假設廠」徵才，並貼多張民眾和詐騙集團對話內容，畫面中可見詐團以台灣公司到東南亞擴廠，月薪5萬為由，誘騙民眾前往泰國上班，工作時間為中午12點到晚上11點，中間休息1.5小時。

詐騙集團新手法曝光，以真公司假設廠名義將民眾騙出國。（圖／翻攝Global Anti Scam Org 全球反詐騙組織）

詐騙集團新手法曝光，以真公司假設廠名義將民眾騙出國。（圖／翻攝Global Anti Scam Org 全球反詐騙組織）

民眾質疑，上班時間太晚，且也查無該公司擴廠資訊，更詢問對方是否會被割器官，詐團回應不割器官，另分公司為新建廠，工程師尚未變更網頁，並表示，她只是小小人資，公司是否發布新建廠的消息她無權干涉。全球反詐騙組織提醒，出國前請務必跟總公司人員確認，避免發生憾事。

文章曝光後，網友們紛紛留言：「正常公司外派是很慎重的，不是找隻阿貓阿狗就可以上飛機，不只有額外幫你保險，還會安排診所身體檢查」、「一般在泰國設廠的公司，職缺都會放上人力銀行」、「豬仔也急瘋」、「長這樣的大頭貼，一定不會是上市公司的人資」、「大概人在園區在抓交替」、「他很急著騙人去，不然就要被賣到緬甸」。