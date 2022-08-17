美國眾議院議長裴洛西日前來台，引發中共軍演報復，總統府副祕書長黃重諺透露，我方事前就已預判狀況並提前做準備，演習那幾天，蔡英文總統每小時要求國防部報告最新台海軍情，至於國民黨副主席夏立言率團登陸，蔡英文的想法是希望能勸告對方此時不宜。

前總統府副祕書長李俊俋、現任副祕書長黃重諺今天接受資深媒體人王時齊專訪，針對裴洛西之前來台，府方是否有預判到中國方反應對岸會有這麼大的反彈？李俊俋表示，府方當然會隨時觀察中國的反應，要如何回應也都非常清楚。

他說，中國要軍演，其實國軍從頭到尾都有嚴密的監控，但對外都沒有講，就是認為如果此時挑釁或者對外說什麼，中國可能還會有其他的動作。

至於我方是否預判到中國的反應如此強烈？李俊俋表示，這些事前都有討論過，國安體系也有做詳細評估，但不會對外講，主要涉及安全的問題，而且美國議長來台，他們自己也很重視，這也是為何行程事前不公開的原因。

他強調，中共的反應我方一直很嚴謹的監控中，因此「大家要有信心」，裴洛西此行，展現了一個重點，就是理念相同的國家，追求民主、自由的國家會站在一起的，「這個是非常強烈的一個訊息」。

主持人詢問，蔡英文總統是否針對此事曾召開高層應變會議？對此，黃重諺表示，裴洛西基本上只是一個事件，但中國最近在第一島鏈的軍事作為，是從4月、5月、6月一直持續在擴大。6月之後也開始在日本列島附近繞島，共機也在盤旋，裴洛西來台只是他們的一個藉口，他們就是希望在今年下半年以後，對第一島鏈以西的控制能夠達到一個新的水準。

他認為，就算裴洛西沒來，共軍相關的作為也會持續在近期進行，並且是以各種可能的形式進行，包括可能試射飛彈等等，當然共軍的目標想定有可能是攻擊，也有可能針對從太平洋進來第一島鏈內的船艦，不管是其他國家或是美國航艦等等，這些劇本長久以來共軍也不斷推陳出新，同時也都在我們的預想裡面。

黃重諺表示，裴洛西來台，中國宣布要軍演，每套劇本之前都是國安團隊準備的項目之一，現在只是把它整合起來變成一個系列。那幾天的過程當中，蔡英文總統大概每一個小時就會要求國防部報告最新的台海軍情狀況，幾乎就是以小時為單位進行報告。

蔡英文總統當時的心情如何？他說，那陣子，坦白說，「我覺得她是還蠻冷靜的」，李俊俋也表示，蔡英文是在愈緊張的時候愈冷靜的人，還會提醒大家要注意什麼。

至於此次夏立言率團登陸，黃重諺表示，總統府知道訊息是在8月4日國民黨向陸委會報備的時候，當天中國發射飛彈到東部海域，引起日本抗議，總統跟陸委會反應一樣，第一時間就是希望能勸告對方，這個時間點不太對，因為這會對國際釋出錯誤訊息，中國以無理方式侵擾台灣海空域造成周邊水域不安，不要讓國際間認為台灣自己內部意見都不一致，希望台灣對自己防衛決心是一樣的。