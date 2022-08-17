林暉閔（左）與盧以恩共譜校園青春戀曲。（華影提供）

林暉閔進到國家同步輻射研究中心取景拍攝。（華影提供）

台北電影獎最佳新演員林暉閔，在新片《科學少女》中飾演擅於編寫程式碼的高中生，與同片演員盧以恩共譜校園戀曲。林暉閔在片中將曖昧萌芽時，朦朧卻欲言又止的情感表現，發揮得相當有層次，尤其是他的眼神戲碼，讓人不禁春心萌動，交出與過往在《緝魂》、《刻在你心底的名字》截然不同的表演。

除此之外，林暉閔在電影裡與父親之間複雜的情感，也展現出內心中灰暗糾葛的一面，談及拍片印象最深刻的事，他對1場與貓咪追逐的「對手戲」記憶猶深，不只跟著貓咪跑上跑下，林暉閔抱貓咪還引發全身過敏，然而他仍堅持到拍攝完成才願意去看醫生，敬業十足。

《科學少女》拍片場景豐富多元，如東吳大學、南港生技園區、國家同步輻射研究中心等都是塑造劇中科幻感的重要場景，而位於新竹科學園區的國家同步輻射研究中心，平常不開放任何人進入，此次首度破例讓電影劇組入駐，令觀眾得以透過《科學少女》一窺孕育頂尖科技的神秘搖籃。電影9月16日上映。