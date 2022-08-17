羅宏正連拍近14天「主場吃到飽」行程。（樂昕娛樂提供）

羅宏正演技造型突破，業內盛譽台灣新的超級潛力股。（樂昕娛樂提供）

曾以《High 5 制霸青春》入圍第52屆金鐘獎戲劇節目男主角獎的羅宏正，被導演廖士涵相中，跳脫偶像劇舒適圈，主演懸疑推理《滴水的推理書屋》男主角，這也是他首度主演影集，更為戲獻出3個第1次，包含蓄鬍造型、大量獨角戲以及徹夜狂奔查探案情等，讓觀眾看到他對於角色營造上的突破與用心。

廖士涵曝相中羅宏正當男主角竟是一瞬間的事情，「想都沒想過羅宏正的名字會出現在我的演員名單，只是某一天看到一篇新聞，他的臉孔有那麼一刻與劇中角色重疊，他就成為劇中，那位自負，猜忌心重卻又帶點神秘色彩的男主角高辰緯。」

拍攝期間羅宏正把所有精力都投入在角色推理真相過程，拍到忘記有腳傷尚未痊癒，尤其該戲9成都在台中取景，因劇組行程所需，甫開拍就以戲中他推理書屋的主景為主，甚至連劇組拍攝休假日，他都埋首在房間背劇本，備戰這近14天的「主場吃到飽」拍攝行程，廖士涵用「天知道他有多認真投入」10字形容他的努力，更大讚他沉穩扛下重頭戲。

羅宏正在劇中有超過10場沒有台詞的獨角戲，必須要透過很多的肢體語言，來表達角色的內心樣貌，他形容：「沒有台詞的戲是最難的，專注力要非常高。」因此將許多肢體細節，都寫在自己的推理小本子上，更由於集中拍攝，他一天之內要切換7、8種情緒。

尤其一場他發現被火燒的計程車司機身份，為了要演出符合角色動機、邏輯、流暢度等，拍攝過程是如此沙盤推演，團隊整整拍攝3個夜晚，每次拍攝完已接近天亮。

廖士涵也透露他刻意改變羅宏正陽光男孩的形象，讓他蓄鬍、刻意頹廢，希望觀眾更專注他的演技，果然開播後除造型被媒體盛譽神似金城武外，業內人士誇讚他的演技是新的超級潛力股，廖士涵稱讚：「好樣的宏正，恭喜你做到了。」