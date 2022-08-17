警方火速在榮湖畔的古厝群花圃木椅上尋獲，讓原封不動拿回失物的連女驚喜不已。（警方提供）

連姓女子一家3口趁著暑假到金門自由行，途經金沙鎮景點時發現內有身分證件、金融(信用)卡和現金數萬元的隨身提袋不翼而飛，憂心遭人竊走。警方據報火速派員沿線尋獲，讓當時人還在警局作筆錄，原封不動拿回「失物」的她，對警勤的高效率表現，也不禁稱讚：「真是奇蹟！」

連女是在昨天上午漫遊金沙景點時，發現放有身分證件、金融(信用)卡和現金數萬元的隨身提袋不見，趕緊折返幾處曾用餐和買東西的店家詢問，但仍遍尋不著，讓她以為遭人竊走，一時全無遊興，更擔心回不到台灣，只得在中午至附近金沙分駐所報案，請求協助找尋。

值班警員一面安撫她的情緒，一面引導回溯當日行程，在縮小範圍後，研判不慎遺落的可能性大，隨即前往榮湖畔的古厝群尋找，很快在六路大厝「卓家老舖中醫診所」前花圃圍欄木椅上尋獲，火速送交當時人還在警所作筆錄的連女，清點財物、證件結果均未短少，讓她驚喜不已，連說金門地區治安好，也讚許警方受理報案後，積極又有效率，「實在很不簡單！」